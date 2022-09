Pennsylvania: Trump si scatena contro Biden e l’FBI nella campagna di voto di midterm

(PRIMAPRESS) - USA - "Biden è un nemico degli Usa,vada via". A dirlo è l'ex presidente USA, Donald Trump dopo il discorso tenuto da Joe Biden a Philadelphia: "un discorso che era pieno di odio e di rabbia, è stato il più divisivo fatto da un presidente, che ha denigrato 70 milioni di elettori". Così si è espresso Trump nel comizio in Pennsylvania per i suoi candidati al voto di midterm. "Metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Joe Biden", ha detto ancora. Poi Trump ha attaccato l'Fbi per la perquisizione nella sua villa a Mar-a- Lago:"E' un mostro feroce controllato dalla sinistra democratica e dai media" - (PRIMAPRESS)