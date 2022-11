Pena di morte: giustiziato nel Missouri un afroamericano 37enne. Aveva ucciso un poliziotto nel 2005. È la 17ª esecuzione negli Usa

(PRIMAPRESS) - MISSOURI (USA) - Un detenuto nel carcere del Missouri, un afroamericano 37enne condannato per omicidio è stato messo a morte. All'esecuzione non è stata ammessa la figlia. Kevin Johnson, era stato condannato per l'omicidio nel 2005 di un poliziotto bianco in un sobborgo di St Louis. Johnson è stato giustiziato con iniezione letale in una prigione nella città di Bonne Terre ed è stato dichiarato morto alle 19:40 di martedì ora locale. Johnson è stato il diciassettesimo detenuto giu- stiziato negli Stati Uniti quest'anno. - (PRIMAPRESS)