Pella (FI): “Manovra 2023, stiamo lavorando a pensioni minime, decontribuzioni e credito d’imposta ZES”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Commissioni al lavoro per il documento della Manovra 2023 che dovrà andare alle Camere entro il prossimo 20 dicembre. In una nota il Capogruppo della Commissione Bilancio di Forza Italia, Roberto Pella ha sottolineato: "Forza Italia è con la bussola puntata al rilancio del Paese, senza lasciare indietro nessuno. Tra gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio Forza Italia ha fatto valere con determinazione i temi che il Presidente Berlusconi ha indicato come prioritari: aumento delle pensioni minime fino a seicento euro, decontribuzione delle assunzioni a beneficio gli under 35, proroga del credito d'imposta ZES, per favorire gli investimenti e lo sviluppo economico nelle zone produttive del Sud Italia, e bonus Mezzogiorno, che in questi mesi ha creato posti di lavoro e contribuito a stabilizzare il sistema produttivo". - (PRIMAPRESS)