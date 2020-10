Pella (FI): "Accelerare regionalismo differenziato, coinvolgimento di scopo per Autonomie e utilizzo del Mes"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi in audizione presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali il Presidente dell'Emilia-Romagna e Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, ha sottolineato il ruolo del regionalismo differenziato, in regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. “Questo percorso - ha evidenziato il Capogruppo della Commissione Bicamerale, Roberto Pella - dovrà riprendere secondo un confronto che coinvolga maggiormente il Parlamento nella definizione della legge quadro e dei fabbisogni ma al contempo non potrà escludere o limitare la facoltà per Regioni nel decidere cosa é meglio per i propri territori. Omogeneità e certezza delle risorse - ha continuato Pella - devono essere principi imprescindibili a guidare il Governo nelle singole intese, soprattutto dopo l'esperienza di gestione della pandemia da coronavirus, e quindi a partire dall'utilizzo immediato delle risorse MES, come da sempre sostenuto da Forza Italia e oggi confermato anche dal Presidente Bonaccini. Ed é proprio il trattato sul Mes - anticipa Pella - insieme all’Unione bancaria e alle valute digitali, sarà il tema del prossimo Eurogruppo di novembre: l'Italia deve fare in modo di portare una posizione univoca e favorevole, al fine di negoziare l'utilizzo delle risorse in tempi rapidissimi e investirle in un sistema sanitario più forte e resiliente”. - (PRIMAPRESS)