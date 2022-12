Pella (Commissione Bilancio): “La manovra è stata un traguardo importante per il governo in solo due mesi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Come relatore di questa Manovra, sono soddisfatto per aver raggiunto il traguardo essenziale del rispetto dei tempi e dell'approdo in Aula della Legge di Bilancio per il 2023". A sottolinearlo è Roberto Pella, Capigruppo della Commissione Bilancio della Camera di Forza Italia. "Si è trattato di una corsa contro il tempo che sicuramente rispecchia l'andamento dei lavori anche degli anni precedenti ma con un aggravio ulteriore dovuto all'entrata in forza del Governo meno di due mesi fa e a tempi di scrittura molto compressi. La Commissione Bilancio della Camera ha lavorato con massima serietà e impegno e con un senso di responsabilità che ha caratterizzato tutti i Deputati, anche quelli appartenenti alle forze di opposizione. Con le richieste del Presidente Berlusconi durante la fase parlamentare che ha emendato il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri: si è previsto l'aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75, decontribuzione fino a 8mila euro per i giovani assunti stabilmente, proroga al 31/12 delle Cilas per imprese e famiglie che abbiano acceduto al superbonus 110%, proroga del credito d'imposta al Sud e per le ZES, rafforzamento del comparto sicurezza. Traguardi importanti raggiunti grazie alla sinergia e all'impegno costante dei capigruppo Cattaneo e Ronzulli insieme ai colleghi membri di Commissione Cannizzaro e D'Attis e al Presidente Mangialavori". - (PRIMAPRESS)