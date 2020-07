Pedopornografia: operazione della Polizia Postale in tutta Italia. Agli arresti 15 persone. Tra il materiale sequestrato anche immagini di neonati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scattata una vasta operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. Il blitz è partito dalla Polizia postale che ha scovato una rete di pedofili che su una piattaforma di messaggi si scambiavano materiale fotografico pornografico con minori. Sono state già eseguite 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni per detenzione, diffusione e, in alcuni casi, produzione di materiale con immagini di abusi su minori. In qualche caso c’erano anche neonati. - (PRIMAPRESS)