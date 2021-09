Pedopornografia online: 13 arresti della Polizia. Sequestrati oltre 250 mila file

(PRIMAPRESS) - ROMA - Operazione della Polizia contro la pedopornografia online, con 13 arresti e 21 denunce. Sequestrati oltre 250 mila file, nascosti anche in contenitori comuni, come provette o contenitori di farmaci.Le accuse sono di divulgazione, detenzione e cessione di materiale pedopornografico. L'inchiesta, condotta dalla Procura di Palermo, si è svolta anche con attività sotto copertura in oltre un anno di indagini, in diverse città. Gli indagati sono di diverse estrazioni sociali ed età. In corso accertamenti all'estero. - (PRIMAPRESS)