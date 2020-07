Pedofilia: sgominata dalla Polizia Postale una rete attiva su una piattaforma di messagistica. Le immagini realizzate anche da adolescenti e vendute online

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Polizia Postale ha messo le mani su una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. Le immagini venivano realizzate anche da adolescenti e vendute online con un prezzo variabile a seconda delle prestazioni.

Sono in corso perquisizioni informatiche e sequestri in 12 regioni e 17 province. Tutto è nato dalla segnalazione di due genitori insospettiti dall'intenso utilizzo di social da parte della figlia. Emerso un sistema consolidato di vendite on line, con accordi su chat private.