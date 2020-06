Pechino ripiomba nel lockdown. Da un mercato della carne cinse un nuovo focolaio di Covid a Sud della capitale

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La capitale cinese ripiomba nel lockdown. I nuovi casi di coronavirus sviluppatisi all’interno di 11 complessi residenziali nel sud di Pechino sono stati isolati a causa di un focolaio di Covid-19 legato al mercato della carne di Xinfadi, secondo quanto riferito da funzionari locali. Nove tra scuole e asili nelle vicinanze sono stati chiusi. Sette i casi accertati collegati al mercato di Xinfadi, 6 dei quali confermati oggi,ma il numero potrebbe salire.

Intanto nel mondo sono stati superati i 425 mila morti per il coronavirus. In Europa il Covid-19 ha ucciso 186.843 persone su 2.363.538 infezioni. In America Latina le vittime sono 76.343 e i casi 1.569,938. Gli Usa restano il paese più colpito con 114.643 morti, seguito dal Brasile che ha superato la Gran Bretagna per numero di vittime (41.828). Nel Regno Unito i decessi sono 41.481. Poi l'Italia, con 34.223 morti, seguita dalla Francia con 29.374 morti. - (PRIMAPRESS)