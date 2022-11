Pechino: no alle armi nucleari in Ucraina. È quanto emerso nell’incontro Xi Jinping-Sholtz

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Dal chiacchierato incontro di Cina-Germania, per via di un troppo accondiscendente governo di Berlino verso quello di Xi Jinping, è tuttavia emerso un accordo al divieto di uso di armi nucleari. Germania e Cina si sono dette contrarie all'uso di qualsiasi arma nucleare nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Scholz, al termine degli incontri a Pechino con il presidente Xi Jinping e il premier Li Keqiang. "Tutti sappiamo che un'escalation del conflitto avrebbe conseguenze per tutti". Il presidente cinese Xi invita la comunità internazionale a "rifiutare uso e minaccia delle armi nucleari"."Va anche rifiutato lo scontro tra blocchi e ideologie".Garantire stabilità degli approvvigionamenti di alimenti ed energia - (PRIMAPRESS)