Pechino: incontro Xi Jinping e il cancelliere Sholtz. Confronto su clima, sicurezza alimentare e indebitamento

PECHINO - Il presidente Xi Jinping, a cui è stato appena rinnovato il mandato dal congresso del Pcc, riceve Olaf Scholz Il cancelliere tedesco Scholz che è in Cina per "sviluppare" la cooperazione economica con Pechino. Scopo condiviso dal presidente cinese Xi Jinping, che lo ha ricevuto nella Grande Sala del Popolo. La visita "approfondirà la cooperazione pratica in diverse aree e delineerà piani per l'ulteriore sviluppo delle relazioni Cina-Germania", ha detto Xi. Cooperazione necessaria nonostante"pun- ti di vista diversi", ha detto Scholz, che ha chiesto di collaborare anche su temi come i "cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare e l'indebitamento"