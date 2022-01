Pechino 2022: rilevati 78 casi Covid nel Villaggio Olimpico. Il personale è separato dal mondo esterno

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Sono 78 i casi Covid rilevati dal 4 gennaio nell'ambito delle attività per le Olimpiadi di Pechino 2022. Lo fa sapere il Comitato organizzatore,a meno di 2 settimane dall'apertura dei Giochi. Uno dei contagi fa capo alla categoria definita "Atleti e funzionari dei team". 39 contagi sono stati rilevati in arrivo all'aeroporto internazionale di Pechino, altri 33 nel sistema delle bolle a circuito chiuso. Il personale delle Olimpiadi che entra in Cina e quello dello staff dei Giochi è tenuto completamente separato dal mondo esterno. - (PRIMAPRESS)