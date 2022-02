Pechino 2022: Malagò in isolamento Covid. Il messaggio di pronta guarigione di Bach (Cio)

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Il numero uno del Coni Giovanni Malagò, non potrà partecipare alla cerimmonia d'apertura di domani e di quella ufficiale del 4 febbraio prossimo che darà al via ai Giochi Olpimpici di Pechino 2022, perchè questa mattina era risultato positivo al Covid ma asintomatico ed è stato trasferito in una struttura dedicata nel villaggio Olimpico della capitale cinese dove, peraltro si trovano anche altri dirigenti del Cio. A Malagò è arrivata la telefonata del presidente del Cio, Thomas Bach augurandogli una pronta guarigione. Molti sono stai i messaggi arrivati al presidente per superare velocemente la quarantena per tornare a sostenere gli azzurri impegnati nelle varie discipline. Tra i messaggi anche quello del Presidente di Aces Europe e dell'Ente di promozione sportiva Msp Italia, Gianfrancesco Lupattelli. - (PRIMAPRESS)