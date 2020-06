Pavia: morta una donna travolta dall'auto del marito dopo un litigio a Corteolona

(PRIMAPRESS) - PAVIA - Una donna di 48 anni è stata investita e uccisa per sera dall'auto guidata dal marito a Corteolona (Pavia), nel cortile della loro abitazione. L’uomo 57enne è stato ascoltato in caserma. Tra i due coniugi sarebbe scoppiato un litigio mentre erano in casa dove era presente anche il figlio di 10 anni. Al culmine della lite l’uomo è uscito di casa per salire in auto. Poi l'investimento. Avrebbe spiegato ai carabinieri di non averla vista.

Quando l'uomo è uscito di casa la moglie lo ha seguito. A quel punto il marito ha innestato la marcia ed è partito travolgendo la donna. Quando si è accorto di averla investita si è subito fermato ed ha cercato di soccorrerla. Il corpo della donna era incastrato sotto l'auto. Sono arrivati altri parenti. È stato chiesto l'intervento del 118, ma ormai non c’era più nulla da fare. Il 57enne è stato accompagnato alla caserma dei carabinieri di Stradella (Pavia) per ricostruire i fatti. - (PRIMAPRESS)