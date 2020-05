Patuanelli (Mise): «Nel prossimo decreto, aiuti a 4 milioni di imprese. Il 96% delle aziende italiane»

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si fa sempre più complicato comprendere qual è la strategia disegnata da questo esecutivo come exit-strategy per fronteggiare la crisi causata dal lungo lockdown della pandemia. Nella sequela di annunci di stanziamenti promessi si perdono anche i contabili più scaltri. Ma sopratutto semvra esserci disparità tra le somme annunciate come disponibili e quelle effettivamente erogate come ci appare ad esempio dai numeri del Gondo di Garanzia. Ieri sera, come ormai è prassi consolidata l'annuncio di una nuova erogazione di somme che sarà disponibile nel prossimo decreto di fine aprile è stato dato nella trasmissione televisiva "Quarta Repubblica" su Rete 4. Annunci, dunque, fuori dai contesti istituzionali che hanno il sapore di più di blandire il pubblico che per garantire l'efficacia dell'azione di governo. Nel prossimo decreto di aprile, dunque, secondo gli annunci del ministro allo Sviluppo Economico,Patuanelli, ci saranno "15 miliardi di indennizzi diretti alle imprese a fondo perduto: 5 miliardi per la riconferma dei 600 euro che diventeranno 800 nella seconda mensilità, poi 10 miliardi a fondo perduto per le microimprese" fino a 9 dipendenti, il 6%. Inoltre sono previsti 5 miliardi per il bonus in favore degli autonomi. Si tratta, secondo quanto dichiarato dal ministro, di aiuti per "4 milioni e 600mila imprese, il 96% delle imprese italiane". - (PRIMAPRESS)