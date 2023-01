Pattinaggio ghiaccio: ritorna il caso Arianna Fontana. L’ipotesi di fuga negli Usa. Abodi: “Farò di tutto per trattenerla”

(PRIMAPRESS) - ROMA - È trascorso un anno dai Giochi di Pechino e dal caso che aveva visto scoppiare una forte polemica tra la Federazione Italiana Sport Ghiaccio e la pattinatrice Arianna Fontana ai Giochi di Pechino, Arianna Fontana. L'atleta ora si sfoga sui social e spiega la sua posizione nei confronti della Federazione: "Non è cambiato nulla, non ci sono state comunicazioni costruttive per la mia partecipazione a Milano-Cortina. Non tollelerò più certe decisioni, non c'è più fiducia nello staff federale. Ho davanti a me tante carte, anche quelle più impensabili". Possibile un cambio di nazionalità? L'ipotesi ventilata da Fontana è di volare negli USA. Il Ministro Abodi: "Farò di tutto per trattenerla"

"Da Ministro per lo Sport e i Giovani - ha detto Avodi - farò il possibile, nel rispetto dei ruoli e delle persone e in sintonia con la Federazione Italiana Sport Ghiaccio affinché questa ipotetica prospettiva americana di Arianna Fontana, con la quale avevo già un appuntamento purtroppo rimandato a causa di mio un cambio di agenda, non si consolidi”. - (PRIMAPRESS)