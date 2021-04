Patrick Zaki: dopo sei mesi di prigionia in Egitto ha potuto vedere in carcere i genitori

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Patrick Zaki, il giovane studente recluso in un carcere egiziano dal febbraio del 2020 ha potuto incontrare i genitori e per la prima volta dopo sei mesi. Particolarmente doloroso per Zaki è stato constatare il peggioramento delle condizioni di salute del padre. Dal carcere il giovane ha inviato le sue congratulazioni ai compagni del master di Bologna,seguito anche da lui fino al suo arresto, che si laureano in questa sessione. Lo scrive su Facebook la campagna "Patrick Libero". - (PRIMAPRESS)