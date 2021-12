Patrick Zaki: attesa per l’udienza in Egitto. In caso di condanna c’è solo la richiesta di grazia ad Al Sisi

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Quella di domani 7 dicembre sarà un'udienza cruciale per le sorti di Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna rinchiuso in carcere in Egitto da quasi due anni e in condizioni igieniche precarie. Questa sera nelle piazze italiane ci saranno fiaccolate per la sua liberazione. Zaki aveva 28 anni quando è stato arrestato al Cairo, dove stava rientrando per le vacanze con la famiglia. Ora che ne ha compiuti 30 in cella, dove è rinchiuso dal febbraio 2019, Patrick continua a lottare e sperare. E con lui gli attivisti per i diritti umani, al suo fianco anche domani nel giorno dell’udienza a Mansoura. Rischia 5 anni di carcere per un articolo sui diritti della minoranza copta, cui appartiene. Nel caso dovesse essere condannato non ci sono appelli se non la richiesta di grazia al Presidente della Repubblica Al Sisi. - (PRIMAPRESS)