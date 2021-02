Passaporto Vaccinazioni, Reynders (UE): "Non può diventare un obbligo per viaggiare"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Al Commissario Europeo alla Giustizia, Reynders,non è ben chiara la dimensione della pandemia nel mondo e degli effetti che sta producendo nell'economia globale. Il funzionario dell'Unione è intervenuto sull'ipotesi di un passaporto sanitario digitale per consentire lo spostamento tra stati. Reynders ha precisato che la vaccinazione non può essere obbligatoria per viaggiare. Sul certificato di vaccinazione"vogliamo avere un approccio digitale europeo per uso medico. Nei prossimi mesi poi vedremo se ci sarà la possibilità di usarlo per altri scopi, come i viaggi. Ma la vaccinazione non può diventare un obbligo per viaggiare", ha detto."Anche chi non si è sottoposto all'immunizzazione deve poter continuare"a muoversi, "con l'uso dei test e della quarantena" - (PRIMAPRESS)