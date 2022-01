Pass vaccinale Francia: è scontro nell'Assemblée National per l'approvazione del testo di legge

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Battuta d'arresto ieri sera all'Assemblée National francese sul progetto di legge che intende trasformare il pass sanitario in pass vaccinale. I contrasti in aula hanno bloccato i lavori con una sospensione. Inutili gli sforzi del ministro della Salute Olivier Veran, che aveva chiesto la prosecuzione del dibattito oltre la mezzanotte. Per lui il vaccino generalizzato è la risposta più adeguata per fronteggiare la situazione attuale. "Se ci stiamo riuscendo, è perché abbiamo un vaccino. Entro domani 53 milioni di francesi avranno ricevuto almeno la prima dose, un anno dopo la prima somministrazione. Saranno 53 milioni, e chi avrebbe scommesso un anno fa che un numero così grande di francesi si sarebbe convinto dalla vaccinazione.... È un risultato che dobbiamo riconoscere...Bisogna continuare a rispettare le misure di prevenzione, ma si deve anche pretendere il richiamo. Nel nostro paese abbiamo un livello di vaccinazione molto alto, e dunque non dobbiamo rallentare". Spetta ora alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari inserire un ulteriore esame del testo all'ordine del giorno dell'Assemblea. In ogni caso, questo stop dovrebbe far deragliare il calendario per l'adozione definitiva del testo da parte del parlamento, dopo una giornata segnata da un'atmosfera elettrica nell'emiciclo. - (PRIMAPRESS)