Partygate Londra: questa sera il voto dei conservatori che potrebbe far dimettere Boris Johnson

LONDRA - L'ex ministro Jeremy Hunt e membro dei Tory, i Conservatori del parlamento inglese, si sta impegnando per raccogliere voti sufficiente (la maggioranza più uno) per spingere Boris Johnson alle dimissioni da Primo Ministro in conseguenza del Partygate che lo aveva visto protagonista di una festa durante il lockdown. Questa sera alle 21 si vota sulla sua leadership ed il voto non è così scontato. Se Johnson andasse sotto sarebbe costretto alle dimissioni.