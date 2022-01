Party-Gate di Boris Johnson: chieste le dimissioni del premier da opposizione e indipendentisti scozzesi

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Le quotazioni del premier britannico, Boris Johnson sono arrivate ai minimi storici e un'altra mazzata al suo indice di gradimento è arrivata oggi dopo il suo intervento in parlamento per il party-gate, cioè il festino tenuto nel giardino di Downing Street,a maggio 2020,in pieno lockdown con 100 invitati."Mi scuso,comprendo la rabbia delle molte persone costrette alle restrizioni",dice Johnson. Ma "credevo si trattasse di un evento di lavoro" e le regole non sarebbero state "tecnicamente violate". Una scusa ritenuta dall'opposizione come "stupida e irrsponsabile" tanto da sollevare anche le reazioni degli indipendentisti scozzesi. - (PRIMAPRESS)