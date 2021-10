Parole sibilline di Morra (Antimafia), Lamorgese: “Chiarisca immediatamente”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ferma reazione del ministro dell'Interno Lamorgese e di quello della Transizione ecologica, Cingolani, all'intervento del presidente della commissione Antimafia,Morra,secondo cui "la mafia va ricercata anche nelle Prefetture e nel ministero dell'Ambiente". "Affermazioni gravissime e inaccettabili in quanto rivolte alle istituzioni impegnate sui territori per garantire legalità e sicurezza", dice Lamorgese. "Renda note tutte le informazioni di cui è in possesso per poter intervenire nelle sedi opportune",incalza Cingolani. - (PRIMAPRESS)