Parma: il boss della Nco, Raffaele Cutolo, ricoverato da due giorni nell'ospedale emiliano per insufficienza respiratoria

(PRIMAPRESS) - PARMA - Il boss della Nuova Camorra Organizzata (Nco), Raffaele Cutolo, è ricoverato nell'ospedale di Parma nel reparto destinato ai detenuti. Il 79enne di Ottaviano, detenuto in regime di 41 bis, è stato trasferito d'urgenza dall'infermeria del carcere per un aggravamento delle sue condizioni, per una crisi respiratoria e per un quadro clinico scompensato rispetto ad altre gravi patologie come il diabete.

Cutolo a mezzo del suo legale Aufiero, aveva chiesto durante il Covid, la sospensione della pena con l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare così come è accaduto per i superdosi scarcerati che avevano innescato una violenta polemica tra forze di opposizione e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Una richiesta che venne respinta al mittente da parte del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. - (PRIMAPRESS)