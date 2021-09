Parità di genere, Papa Francesco all'udienza in Vaticano: "C'è ancora tanta schiavitù delle donne"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Quante volte noi sentiamo espressioni che disprezzano le donne. 'Non fa nulla, è cosa di donne'. Uomini e donne hanno la stessa dignità" invece, mentre ancora oggi c'è una "schiavitù delle donne", che "non hanno le stesse opportunità degli uomini". Così il Papa all' udienza generale in Vaticano. Parlando del battesimo: questo sacramento porta alla "uguaglianza in Cristo che supera la differenza sociale tra i sessi, stabilendo un'uguaglianza uomo-donna allora rivoluzionaria" e che "c'è bisogno di riaffermare anche oggi". - (PRIMAPRESS)