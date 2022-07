Parigi: si segue la pista del regolamento di conti per l’uomo ucciso ieri sera davanti un bar all’XI arrondissement

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Si segue la pista del regolamento di conti per l'omicidio di un uomo a colpi di arma da fuoco ieri sera a Parigi, nell'XI arrondissement. Altre quattro persone sono rimaste ferite nella sparatoria su cui oggi potrebbe conoscersi il movente dopo l'interrogatorio in carcere di uno dei due assalitori arrestato, Il secondo era riuscito a far perdere le tracce. In base alle prime ricostruzioni, due individui sono scesi da un'auto attorno alle 21,30 a rue Popincourt,nel popolare XI arrondissement ed hanno aperto il fuoco contro due persone sedute all'esterno di un bar. - (PRIMAPRESS)