Parigi: scontri in piazza della Bastiglia per la legge in esame sulla “sicurezza globale”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Scontri tra la polizia ed i manifestanti scesi in piazza a Parigi contro la legge per la "sicurezza globale". I primi disordini nei pressi di piazza della Bastiglia con gli agenti antisommossa che hanno lanciato lacrimogeni. Almeno due auto date alle fiamme. Manifestazioni sono in corso in tutto il Paese. La protesta contro una proposta di legge (già approvata alla Camera e che deve ora passare al vaglio del Senato), che vorrebbe limitare la possibilità di filmare e condividere le immagini della polizia in servizio. - (PRIMAPRESS)