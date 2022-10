Parigi: l'omicidio della 12enne Lola fa scoppiare la polemica politica sulla sicurezza

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L'omicidio di Lola, la ragazza 12enne sgozzata e trovata all'interno di una valigia, è diventato uno scontro politico tra la prima ministra francese Élisabeth Borne e la presidente del Rassemblement National, Marine LePen. Ieri Emmanuel Macron aveva ricevuto all'Eliseo i genitori dell'adolescente barbaramente uccisa nei pressi del cortile della sua casa, per esprimere loro tutto il cordoglio del Paese. Ma la famiglia vuole stare fuori dai riflettori di questa tragica vicenda come ha confermato il sindaco di un borgo di Pas-de-Calais dove la famiglia si è isolata.

Le indagini avrebbero appurato che l'omicidio è stato commesso da una ragazza senzatetto algerina con problemi psichici. La donna sarebbe entrata legalmente in Francia nel 2016 con un permesso di soggiorno per studenti ma dallo scorso agosto avrebbe dovuto lasciare il territorio francese. E proprio sui mancati controlli in situzioni di questo genere che ora sta alimentando la polemica politica. Lunedì scorso la ragazza algerina è stata incriminata per omicidio e stupro aggravato.