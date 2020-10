Parigi: incriminato per complicità nell'omicidio di Paty il padre dell'alunna del professore decapitato

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il padre dell'alunna di Samuel Paty, Brahim Chnina, e l'attivista islamista Abdelhakim Sefrioui sono stati incriminati per "complicità nell'omicidio terroristico" dell’insegnante. Lo ha annunciato l'autorità giudiziaria anti-terrorismo. Anche due amici dell'aggressore,Naim B. e Azim E, sono stati incriminati con la stessa accusa. Un terzo parente è perseguito per "associazione a delinquere terroristica al fine di commettere crimini contro le persone". Tutti in carcere tranne Brahim Chnina, fermato in attesa di un dibattito. Intanto ieri si è tenuta la toccante cerimonia funebre di Stato alla Sorbona con la bara che entrata sulle note di One love, one life. ”Era uno di quei professori che non saranno dimenticati ..." Mentre centinaia di persone si radunavano in Place de la Sorbonne, il Presidente della Repubblica ha celebrato l'amore per la trasmissione dell'insegnante assassinato. Era il “volto della Repubblica” e della “libertà”, ha insistito Emmanuel Macron, dopo un colloquio con la famiglia del defunto, promettendo: "Continueremo, professore!" - (PRIMAPRESS)