Parigi, decapitato un insegnante di storia: aveva sostenuto la liberta d'espressione della satira

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Era stato premeditato l’attacco ad un insegnante che nella sua lezione sulla libertà di informazione aveva sdoganato le vignette di Charlie Hebdo contro Maometto. Il professore di storia è stato decapito in strada l’omicida che si è dato all fuga.

Inseguito dalla polizia è stato ucciso. Il fatto raccapricciante è accaduto a Eragny, vicino a Parigi. L'aggressore aveva urlato "Allah akbar". Si trattava di un 18enne nato a Mosca, armato di coltello e con indosso un giubbetto esplosivo. La vittima era un insegnante di Storia in un liceo vicino a Parigi. Il professore aveva aperto un dibattito con gli studenti sulle caricature del profeta Maometto e sulla libertà di espressione. Sembra che il killer avesse annunciato l'azione sul web. - (PRIMAPRESS)