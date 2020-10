Parigi: atteso questa sera il discorso di Emmanuel Macron per le nuove azioni di contrasto al virus. In Francia già occupato il 50% di posti in terapia intensiva

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Dopo il Consiglio di Difesa tenuto ieri sera, il presidente francese, Emmanuel Macron, questa sera parlerà a reti unificate su France2 e su TF1 per prospettare le misure che verranno adottate per contrastare la diffusione del coronavirus che ha assunto proporzioni da nuova pandemia. I casi positività al virus hanno superato di gran lunga le 8.500 unità e il 50% dei letti in terapia intensiva è stato già occupato. Non è escluso che dopo l’espansione di diverse zone rosse, le misure potranno orientarsi verso coprifuoco serali e controlli di polizia rafforzati. - (PRIMAPRESS)