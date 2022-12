Parigi: aperta da Macron e Zelensky la Conferenza internazionale per gli aiuti all’Ucraina

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Iniziata a Parigi la Conferenza internazionale di sostegno alla resistenza civile dell'Ucraina che sarà presieduta dal presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky (in videocollegamento da Kiev). L'iniziativa punta a migliorare il coordinamento tra i donatori internazionali e a creare una piattaforma comune per gli aiuti con altri Stati oltre a quelli Ue. Per l'Italia a Parigi il ministro degli Esteri Tajani: l'Italia, ribadisce, "continuerà a lavorare con tutti i partner, per svolgere un ruolo di primo piano" nel supporto a Kiev ma anticipa già possibili forniture di materiale elettrico di cui sarebbe carente il paese dopo i bombardamenti russi che hanno lasciato al buio gran parte della Capitale e del paese. Questa mattina nell'intervento nell'Aula della Camera dei Deputati, là premier Meloni ha ribadito: la Ue deve rimanere unita nel sostegno all'Ucraina. E questo governo lo farà come sempre sostenuto. L'Italia ha onorato i suoi impegni con le forniture che ultimeranno entro dicembre e con le sanzioni che pur dolorose per alcune aziende italiane, hanno avuto efficacia nei confronti degli aggressori russi". - (PRIMAPRESS)