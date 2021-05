Parigi ancora sulle tracce dell'ex terrorista rosso Di Marzio. Il ministro Dupond-Moretti: "Ecco perché l'estradizione"

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Mentre si cerca ancora Maurizio Di Marzio - uno degli ex terroristi rossi che si è dato alla fuga nei giorni scorsi prima che scattasse la notizia dell’estradizione in Italia decisa dal governo francese - è lo stesso ministro della giustizia a spiegare perché questa decisione arriva a tanti anni di distanza dalla condanna. “Gli ex terroristi italiani sono come i terroristi islamici che hanno colpito la Francia”. A tracciare il paragone è il ministro della Giustizia francese, Dupond-Moretti: ”Avremmo accettato che uno degli autori del Bataclan andasse a vivere 40 anni in Italia?", ha ribattuto il ministro ai suoi interlocutori."Questi hanno le mani sporche di sangue-ha aggiunto- Non ho remore”. - (PRIMAPRESS)