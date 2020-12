Papa Francesco rende omaggio, a sorpresa, alla Statua dell'Immacolata di Piazza Navona

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ha sorpreso tutti questa mattina la visita in forma privata di Papa Francesco in Piazza di Spagna doveva depositato un cesto di rose ai piedi della colonna sovrastata dalla Madonna dell’Immacolata Concezione. Alle 7 di questa mattina e sotto una pioggia battente, Francesco non ha rinunciato alla visita che ogni anno l’8 dicembre si era sempre svolta con una cerimonia religiosa. Quest’anno, pur di non rinunciare e per evitare assembramenti, il Santo Padre ha deciso per un blitz di prima mattina tra lo stupore dei pochi passanti. Sotto un ombrello e con la mascherina ha pregato dopo aver deposte le rose bianche. La Statua dell’Immacolata era stata fatta erigere da Pio IX. - (PRIMAPRESS)