Papa Francesco: «preghiamo per le famiglie nel Mondo»

(PRIMAPRESS) - CDV - "Oggi è la giornata mondiale della famiglia. Preghiamo per le famiglie perché cresca nelle famiglie lo Spirito del Signore, lo spirito di amore, di rispetto, di libertà". Così il Papa Francesco nella preghiera che apre la celebrazione mattutina della messa a Casa Santa Marta. "Dove c'è Spirito di Dio c'è la libertà Dove c'è la rigidità non c'è lo Spirito di Dio, manca la gratuità della Redenzione (...), non si compra, è un dono. Lo spirito della rigidità ti porta sempre al turbamento", mentre lo spirito di Dio "ti porta alla gioia", ha affermato Francesco. - (PRIMAPRESS)