Papa Francesco prega per gli Artisti. Gli "ultimi" dimenticati dalla riapertura della Fase 2

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Gli artisti come gli “ultimi”. Ed infatti saranno proprio loro gli ultimi a poter uscire dal lockdown. Neanche le nuove misure annunciate ieri dal premier Conte hanno permesso che questa categoria potesse ritornare al proprio lavoro. Ed il papa a Santa Marta oggi ha pregato per gli artisti e invoca per tutti "la grazia della creatività". La loro creatività indica a tutti in questo momento la strada della bellezza come via da seguire. Che il Signore ne faccia ampio dono aiutandoci, in questo oscuro frangente” ha detto Papa Francesco. - (PRIMAPRESS)