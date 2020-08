Papa Francesco: migranti, “Il signore ci chiederà conto della cultura degli scarti”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza,vittime della cultura dello scarto". Torna a levarsi la voce del Papa sul dramma dei profughi, ricordando il massacro di 72 migranti in Messico, 10 anni fa. Alla vigilia del 4° anniversario del sisma che ha colpito l'Italia centrale, Francesco prega per quelle popolazioni e auspica "che si acceleri con la ricostruzione", Infine, chiede di non dimenticare le vittime del coronavirus e le famiglie che hanno sofferto. - (PRIMAPRESS)