Papa Francesco in viaggio nel Canadà: “È un pellegrinaggio penitenziale per incontrare le popolazioni indigene”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Papa è partito per il Canada, 37mo viaggio internazionale del pontificato. L'arrivo a Edmonton (nella provincia occidentale dell'Alberta) è previsto alle 11.20 locali (19.20 in Italia). Francesco farà tappa nei prossimi giorni anche a Quebec,e a Iqaluit, capitale del territorio di Nunavut,nell'estremo Nord. Il rientro in Italia sabato 30. "Vengo tra voi per incontrare le popolazioni indigene.Spero che il mio pellegrinaggio penitenziale possa contribuire al cammino di riconciliazione già intrapreso",ha twittato alla partenza. - (PRIMAPRESS)