Pantelleria: canadair in azione per spegnere gli ultimi focolai. Incendio doloso

Ph. Giampaolo Rampini

Per il vasto incendio che si è sviluppato ieri notte a Pantelleria, si pensa al dolo Si lavora ancora allo spegnimento di alcuni focolai ancora attivi. .In azione da quest mattina 2 canadair. Sono trenta i turisti evacuati via mare e alcune strutture in legno di abitazioni sono state distrutte. Fiamme partite da almeno 2 punti nel nord-est dell'isola. Devastati ettari di vegetazione."Fuoco appiccato in modo scientifico",ha detto il capo della Protezione civile siciliana, Cocino. "Se qualcuno sa parli", ha detto il sindaco Campo, e la procura di Marsala ha aperto un'inchiesta.