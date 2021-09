Pantelleria: bandiere a mezz'asta per le due vittime di una tromba d'aria che ieri ha investito l'isola

(PRIMAPRESS) - PANTELLERIA - Oggi è giornata di lutto per Pantelleria e non per le ormai tante morti in mare dei migranti ma questa volta per un meteo violento. Giovanni Errera,47 anni,vigile del fuoco,e Francesco Valenza,pensionato di 86 anni, sono le due vittime della tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta sull'isola di Pantelleria, in contrada di Campobello.I due viaggiavano a bordo delle loro auto, sulla strada che porta al lago di Venere,quando sono stati investiti dalla tromba d'aria. Almeno 4 i feriti gravi, ingenti i danni. "Il maltempo si è attenuato", dice il sindaco, Vincenzo Campo,aggiungendo che oggi sull'isola ci saranno bandiere a mezz'asta e sarà lutto cittadino. - (PRIMAPRESS)