Il Papa: «preghiamo per le famiglie che soffrono la fame e per gli usurai che tolgono loro il poco che hanno»

(PRIMAPRESS) - CDV - E’ rivolta alle famiglie che in questa Pandemia stanno soffrendo la fame e che non hanno da mangiare perché hanno perso il lavoro, ma anche agli usurai che ne approfittano togliendo loro quel poco che hanno, la preghiera di questa mattina con cui Papa Francesco ha iniziato la consueta celebrazione della messa in Casa Santa Marta. «In tante parti – ha detto il Papa - si sente che uno degli effetti di questa pandemia è che ci sono tante famiglie che hanno bisogno perchè soffrono la fame e purtroppo chi li aiuta sono gli usurai. Questa è un’altra pandemia, la pandemia sociale. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero e purtroppo anche lavoro in nero e non hanno da mangiare, con gli usurai che prendono loro quel poco che hanno. Preghiamo per la dignità di queste famiglie e preghiamo anche per gli usurai che il Signore tocchi loro il cuore e si convertano». - (PRIMAPRESS)