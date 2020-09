Pandemia: Fratelli d'Italia chiede la pubblicazione degli atti del Comitato Tecnico Scientifico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le schermaglie iniziali con annunci e dichiarazioni d’intenzioni, “Fratelli d'Italia ha, infine, presentato una mozione per richiedere la pubblicazione di tutte le parti “degli atti del Comitato tecnico scientifico” che all’inizio della pandemia avevano prescritto alcune chiusure ed interventi immediati per evitare la propagazione del virus. "L'opacità con la quale il governo ha gestito questa vicenda per poter aggiustare il tiro per un utilizzo politico del Covid,è intollerabile. Gli italiani hanno diritto di conoscere tutte le informazioni delle quali era a conoscenza il Governo per poter giudicare come questo si sia mosso”, ha detto la leader politica aggiungendo che chiederà anche agli alleati di governo di formulare la stessa richiesta ufficiale di pubblicazione degli atti. - (PRIMAPRESS)