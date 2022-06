Palma di Maiorca: le indagini sull'italiano travolto da una auto della Guardia Local

(PRIMAPRESS) - PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) - Sarà investita l'Ambasciata italiana in Spagna, per verificare eventuali responsabilità della pattuglia della Guardia Local a bordo di un auto di servizio che ha investo ed ucciso Mario Decandia, il 35enne italiano originario di Luras in Sardegna. L'uomo è stato investito ieri notte mentre tornava a casa, insieme ad altri colleghi, dopo il turno di servizio presso un ristorante a Palma di Maiorca poco distante dal luogo dell'incidente e stava passeggiando con altri due colleghi stranieri,rimasti feriti. Vano il ricovero in ospedale, dove l'italiano, originario di Luras, in Gallura, è morto per le gravi ferite riportate nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione la vettura di servizio della Guardia Civil viaggiava ad andadura sostenuta ma senza ilsegnalatore attivato. Il conducente dell'auto, sottoposto ad alcool test è risultato negativo. - (PRIMAPRESS)