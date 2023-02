Pallone spia cinese: il governo di Pechino protesta per l’abbattimento deciso dagli Usa

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La Cina ha espresso la sua "forte indignazione e protesta" contro l'abbattimento del suo pallone spia da parte degli Stati Uniti, che da giorni sorvolava punti sensibili del territorio americano. Una reazione, quella di Washington bollata "reazione eccessiva" e "violando seriamente la pratica internazionale", così si è espresso in una dichiarazione il ministero degli Esteri di Pechino. La Cina ha parlato di uso civile del pallone aerostatico e che il suo ingresso nel territorio degli Stati Uniti è stato incidentale. Una versione che non ha convinto l'intelligence Usa. Di quì la decisione di Biden di far abbattere il pallone ma in area ritenuta sicura. - (PRIMAPRESS)