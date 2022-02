Palermo: truffe alle banche con intrusioni nei sistemi informatici e documenti falsi. Cinque persone arrestate dai carabinieri

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Sgominata nel palermitano un'associazione per delinquere finalizzata alle truffe e sostituzione di persona, fabbricazione di documenti falsi, accesso abusivo a sistema informatico. Sono le accuse che hanno portato all'arresto di 5 persone, eseguito dai carabinieri di Bagheria (PA). L'inchiesta, che vede indagate altre 7 persone, ha portato alla luce una banda dedita a truffe ai danni delle banche. Scoperte complessivamente 18 truffe, commesse in quasi un anno, per un valore complessivo di circa mezzo mln di euro. Coinvolti due dipendenti pubblici. - (PRIMAPRESS)