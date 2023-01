Palermo: trovato secondo covo-bunker di Matteo Messina Denaro e indagato un medico oncologo

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Le indagini dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro procedono in più direzioni. Intanto è statuato individuato un secondo covo oltre all'appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, scoperto ieri. il boss fatto realizzare una sorta di bunker in un'altra abitazione vicino al primo indirizzo che in realtà non celava grandi segreti tranne un agenda da cui gli inquirenti cercano di ricavare quante più notizie utili. Sul fronte delle connivenze, quelle della "borghesia", a cui aveva fatto riferimento il Procuratore Capo di Palermo nella conferenza stampa di ieri, è stato indagato un secondo medico oncologo, Filippo Zerilli che operava nella clinica Maddalena di Palermo. - (PRIMAPRESS)