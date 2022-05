Palermo: suicidio a Bagheria di un 61enne della polizia metropolitana. Era accusato di corruzione

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Suicidio a Bagheria di un funzionario della polizia provinciale che aveva ricevuto dalla Guardia di Finanza un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di corruzione. L'uomo, un 61enne funzionario della polizia provinciale della città metropolitana di Palermo si è ucciso lanciandosi dal sesto piano di un palazzo. Durante la notifica il funzionario ha chiesto di andare in bagno e si è lanciato dalla finestra Era indagato insieme ad altre 9 persone: imprenditori che in cambio di denaro ottenevano autorizzazioni ambientali o soffiate su ispezioni e controlli. - (PRIMAPRESS)