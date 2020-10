Palermo: si è costituito il 28enne che ha ucciso un rivale in amore a Camporeale. Ha ammesso l'omicidio

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Si è costituito l'uomo che ha ucciso un 26enne in strada, a Camporeale (Palermo) con tre colpi di arma da fuoco. L'uomo, 28 anni, ricercato dai Carabinieri, si è presentato spontaneamente. Ora è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato da futili motivi. Il fermato, che appartiene a una famiglia con numerosi pregiudicati, ha subito ammesso di aver sparato al culmine di una lite per una donna. - (PRIMAPRESS)