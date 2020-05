Palermo: operazione dei carabinieri nel mandamento mafioso di Misilmeri. Pronta una lista civica per condizionare il Comune

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Blitz dei carabinieri del comando provinciale di Palermo contro il mandamento mafioso di Misilmeri-Belmonte-Mezzagno. Secondo gli investigatori, il clan progettava anche di realizzare una lista civica per condizionare il comune di Misilmeri. I militari hanno eseguito 8 arresti (6 in carcere e 2 ai domiciliari) nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e violazione della sorveglianza speciale. - (PRIMAPRESS)