Palermo: operazione antidroga al mercato della Vucciria. Sette arresti per spaccio stupefacenti

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Operazione antidroga dei Carabinieri di Palermo, con 7 arresti nella zona della Vucciria,lo storico mercato della città. Oltre agli arresti, anche 4 obblighi di dimora. Le accuse per tutti sono detenzione e spaccio di stupefacenti. I consumatori sono turisti e giovani della movida palermitana. L'indagine dei carabinieri è scattata a febbraio del 2020, in piena pandemia. La vendita della droga non si è fermata neanche durante il lockdown.